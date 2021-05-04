بايدن يعلن خطته الجديدة لتطعيم 70% من البالغين ضد كورونا بحلول 4 يوليو

كتبت رباب فتحى

أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، يوم الثلاثاء، أهداف إدارته الجديدة في مكافحة وباء كورونا، وقال إنه يريد أن يحصل 70% من البالغين في الولايات المتحدة على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وأن يتم تلقيح 160 مليون بالغ بالكامل بحلول 4 يوليو.

وجاءت أهداف التطعيم الجديدة قبل شهرين من عيد الاستقلال، وهو التاريخ الذي يأمل البيت الأبيض أن يمثل نقطة تحول في الوباء.

وقال بايدن في كلمة فى البيت الأبيض: "إذا نجحنا في هذا الجهد، فسيكون الأمريكيون قد اتخذوا خطوة جادة نحو العودة إلى الوضع الطبيعي".

في حديث هامشى مع الصحفيين في وقت سابق يوم الثلاثاء، قال كبار المسئولين في الإدارة أيضًا، إن البيت الأبيض سيغير الطريقة التي يخصص بها اللقاحات للولايات. وقال مسئولون إن لقاحات كورونا التي لا يتم استخدامها أو غير المرغوب فيها من قبل بعض الولايات سيتم إعادة توزيعها على ولايات أخرى.

وقال المسئولون إنه من أجل إدارة عشرات الملايين من التطعيمات في الأيام الـ 61 المقبلة ، سيتخذ الرئيس خطوات إضافية لتشجيع المزيد من الناس على التطعيم وتسهيل القيام بذلك.

وقال مسئول إن بايدن سيوجه آلاف الصيدليات المحلية لتقديم التطعيمات مباشرة للأشخاص دون مواعيد. ستدعم الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أيضًا العيادات المتنقلة، والتي تستهدف الأفراد الذين قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى مواقع التطعيم.

وقال مسئول إن البيت الأبيض يستعد أيضًا "ليكون قادرًا على التعبئة على الفور" إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا للاستخدام في حالات الطوارئ.

قال مسئولو الإدارة أيضًا إن المزيد من التمويل من قانون إغاثة كورونا البالغ 1.9 تريليون دولار سيتم تخصيصه لعيادات ومستشفيات الصحة الريفية.