اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اندلاع حريق كبير فى حوض للقوارب بالقرب من نهر التايمز ببريطانيا.. فيديو

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:07 ص
اندلاع حريق كبير فى حوض للقوارب بالقرب من نهر التايمز ببريطانيا.. فيديو جانب من الحريق
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق كبير فى حوض للقوارب بالقرب من نهر التايمز ببريطانيا، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان فوق جنوب غرب لندن، كما تم الطلب من السكان إغلاق نوافذهم، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد شهود عيان، بأنهم سمعوا انفجارات قرابة الساعة الخامسة، مساء بتوقيت لندن عندما اجتاح الحريق وحدة صناعية في بلاتس إيوت، وهي جزيرة على نهر التايمز بالقرب من هامبتون، فيما هرع السكان لإنقاذ القوارب الراسية، وقد تم استدعاء عناصر من الإطفاء لإخماد الحريق، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، إلا أن الحريق لا يزال مستمرا حتى كتابة الخبر.


حريق

التايمز

لندن

نهر التايمز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

2 تريليون إسترلينى ديونا وإجراءات بريطانية جديدة لدعم الاقتصاد.. سوناك: ضغوط هائلة بعد الإغلاق الثالث وعلينا دفع مقابل حزمة الإغاثة بـ280 مليار إسترلينى.. وتايمز: ضرائب على أصحاب المعاشات الأثرياء أحد المقترحات

الأحد، 28 فبراير 2021 01:00 ص

تجمد نهر التايمز ببريطانيا لأول مرة منذ 60 عاما.. صور

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:11 م

حاكمة طوكيو ردا على "التايمز": لا نية إلى إلغاء أو تأجيل الأولمبياد

الجمعة، 22 يناير 2021 08:01 ص

التايمز: زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام تجار العملة بسبب الأزمة الاقتصادية

السبت، 26 ديسمبر 2020 02:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة