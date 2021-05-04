اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:04 م
خالد صلاح
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النمسا وسلوفاكيا يبحثان عمليات توزيع لقاحات كورونا فى البلدين وفى أوروبا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:53 م
النمسا وسلوفاكيا يبحثان عمليات توزيع لقاحات كورونا فى البلدين وفى أوروبا الرئيس النمسأوى ألكسندر فان دير بيلين
أ ش أ

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بحث الرئيس النمسأوى ألكسندر فان دير بيلين اليوم مع إدوارد هيجر رئيس وزراء سلوفاكيا الجديد – فى أول زيارة خارجية له إلى فيينا – تطورات عملية توزيع لقاحات كورونا فى البلدين وفى أوروبا .
وقال الرئيس النمسأوى فى تصريحات له اليوم الثلاثاء إنه فى هذه الأوقات الصعبة على وجه الخصوص من المهم أن تظل النمسا على اتصال قوى مع دول الجوار .
وأشار الرئيس النمسأوى إلى استعراضه التقدم المحرز فى عملية التطعيم ضد فيروس كورونا والحالة العامة السائدة بين السكان بسبب الجائحة وكذلك خطة إعادة الإعمار فى سلوفاكيا .
وذكر الرئيس النمسأوى أن بلاده تساند إعادة الإعمار فى سلوفاكيا وتدعم تنفيذ الإصلاحات وضخ استثمارات ضخمة فى مشروعات التنمية لا سيما فى مجال النقل مع مراعاة سياسات المناخ اضافة إلى تحفيز التقدم فى مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمى والصحة. 


النمسا

سلوفاكيا

لقاح كورونا

كورونا فى أوروبا

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