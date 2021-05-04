النمسا وإيطاليا تبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي للإرهاب

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بحث كارل نيهمر وزير داخلية النمسا مع نظيرته لوسيانا لامورجيس وزيرة داخلية ايطاليا - التي تزور فيينا - تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة توطين المهاجرين.

وقال نيهمر إن المحادثات تركزت على الكفاح المشترك ضد الهجرة غير الشرعية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والأوروبي القوي لكبح الهجرة.

وأضاف الوزير أن إيطاليا شريك قوي للنمسا وتلعب دورا نشطا وتمثل جسرا فى التعاون والتواصل مع دول شمال إفريقيا.

واشار نيهمر الى أنه تمت مناقشة النقاط الرئيسية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بميثاق الهجرة واللجوء، موضحا أنه لا يمكن لسياسة اللجوء أن تكون ذات مصداقية وأن تنجح إلا من خلال عمليات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين بشكل سريع وفعال مشيرا الى الاتفاق مع الوزيرة الايطالية على أن المفوضية الأوروبية مسئولة بشكل أساسي عن ذلك.

ولفت الوزير الى أنه بحث مع الوزيرة الايطالية والوفد الأمني المرافق لها دعم المكافحة المشتركة للإرهاب والتطرف وكذلك التعاون في مجال التصدي للجريمة المنظمة.