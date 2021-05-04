المشدد 3 سنوات لعامل وميكانيكى بتهمة الشروع فى سرقة دراجة نارية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير ذكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، عامل وميكانيكى بالسجن المشدد 3 سنوات، والحبس عامين لآخر كونه حدث، بتهمة الشروع فى سرقة دراجة نارية وإصابة مالكها.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان الزقازيق، من "ك . أ . ز" 21 عاما عامل ومقيم بدائرة مركز الزقازيق، بأنه حال تواجده داخل مسكنه أبلغه أحد جيرانه بقيام مجهولين بسرقة دراجته النارية، ونزل مسرعا لاستبيان الأمر وقام بالاستعانة بالأهالى والعدو صوب المتهمين، وحال ذلك قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض فى وجهه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكن الأهالى من ضبط المتهمين .

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إ . ع . م" 31 عاما عامل ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، و"م . س . م" 22 عاما ميكانيكى ومقيم مركز الزقازيق، و"ع . خ . ال" 16 عاما عامل ومقيم الزقازيق، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.