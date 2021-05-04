اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:51 ص
خالد صلاح
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الكونغو تعلن نهاية أحدث تفشى لفيروس إيبولا شرقى البلاد

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:00 ص
الكونغو تعلن نهاية أحدث تفشى لفيروس إيبولا شرقى البلاد مكافحة إيبولا
وكالات

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أعلن وزير الصحة العامة في الكونغو، جان جاك مبونجانى، انتهاء تفشي فيروس إيبولا الذى بدأ في 7 فبراير الماضى في بلدة بوتيمبو شرقي البلاد والذي أودى بحياة ستة أشخاص، وأكدت منظمة الصحة العالمية أيضا انتهاء تفشي المرض، وهنأت الكونغو على مكافحته في غضون ثلاثة أشهر، بحسب "روسيا اليوم".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، كانت هناك 12 حالة إصابة بفيروس إيبولا، مع ست حالات وفاة وست حالات تعاف في أربع مناطق صحية بإقليم شمال كيفو.

وكان آخر مريضين قد خرجا من مركز علاج إيبولا بمنطقة كاتوا في بوتيمبو في 24 مارس، وهذا هو تفشى فيروس إيبولا الثانى عشر فى الكونغو التى يمزقها الصراع منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد عام 1976، والثالث الذى يضرب البلاد في أقل من عام.


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