الكاظمى يبحث مع وفد أمريكى انسحاب القوات المقاتلة من بغداد وتطوير التعاون

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الوفد الحكومي الأمريكي الذي ترأسه منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكجورك، وضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هد ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وقال مكتب إعلام الحكومة العراقية في بيان صحفى، إنه جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

وجرت خلال اللقاء أيضًا مناقشة موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة جائحة كورونا، كذلك المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق.