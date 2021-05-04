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"الصحة": نستهدف المقاهى ودور العبادة والأسواق بالتوعية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:00 ص
"الصحة": نستهدف المقاهى ودور العبادة والأسواق بالتوعية لمواجهة كورونا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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 أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن فرق التواصل المجتمعي تقوم باستهداف  المقاهي، والمحلات التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة (المساجد والكنائس)، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما يتم توزيع مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن فرق التواصل المجتمعي تقوم بتوعية المواطنين بأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروي بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع.

وأشار إلى أنه يتم توعية المواطنين بضرورة التردد على مبادرات "100 مليون صحة" للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بها بالمجان، موضحًا أن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة قدمت الخدمة الطبية، بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة  جائحة فيروس كورونا.

وناشد"مجاهد" المواطنين مجددًا  في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس  التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).


الصحة

كورونا

فرق التواصل الاجتماعى

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