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السكة الحديد تضع قواعد جديدة لتشغيل عربات الـ TOP VIP لمواجهة ضعف الإقبال

الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:00 ص
السكة الحديد تضع قواعد جديدة لتشغيل عربات الـ TOP VIP لمواجهة ضعف الإقبال عربات الـ TOP VIP
كتب رضا حبيشى

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وضعت هيئة السكة الحديد قواعد جديدة لتشغيل عربات الخدمة الفاخرة والمعروفة باسم TOP VIP  من أجل محاولة تشجيع الركاب على استقلالها وزيادة طاقتها المشغولة خلال رحلاتها ومواجهة ضعف الإقبال عليها.

وتضمنت القواعد التي حددتها هيئة السكة الحديد الاستقرار على إداراتها وتشغيلها بمعرفتها مباشرة بدلا من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية التابعة لها، بحيث تتولى قطاعات المسافات الطويلة والصيانة والمالية بالسكة الحديد بالإشراف على تشغيلها مثلها مثل عربات قطارات المسافات الطويلة.

كما شملت القواعد الجديدة الدفع وتشغيل عربات top vip ضمن القطارات المكيفة العاملة بنظام الـ VIP على خطوط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ أسوان والعكس، على ألا يتضمن حجز مقاعد هذه العربات أى نوع من الدعم أو التخفيضات.

وقررت هيئة السكة الحديد صرف تذاكر هذه العربات شخصية مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقمه البطاقة القومى، مع تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا يتم تحصيل منه قيمة التذكرة وغرامة المخالف بهذه العربات المقدرة بـ  100 جنيه، على أن يتم صرف تذاكر هذه العربات كوامل فقط.

 


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