اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مخبز سياحى بسبب ماس كهربائى بالمحلة.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:58 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مخبز سياحى بسبب ماس كهربائى بالمحلة.. صور الحريق بالمخبز
الغربية _ فريق المحافظات

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية على حريق اندلع داخل مخبز سياحى بميدان البندر أول المحلة، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الحوشى مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخبز سياحى، وعلى الفور انتقلت سيارة مطافى لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق وتصاعد الدخان من داخل المخبز، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد لباقى المخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

الحماية المدنية تسيطر على الحريق (1)
الحماية المدنية تسيطر على الحريق (1)

 

الحماية المدنية تسيطر على الحريق (2)
الحماية المدنية تسيطر على الحريق (2)

 

قوات المطافى تخمد اثار النيران (1)
قوات المطافى تخمد اثار النيران (1)

 

قوات المطافى تخمد اثار النيران (2)
قوات المطافى تخمد اثار النيران (2)

 

قوات المطافى تخمد اثار النيران (3)
قوات المطافى تخمد اثار النيران (3)

 

 


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