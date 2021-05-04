الحكومة تحذر المواطنين من منشور غير صحيح منسوب لوزارة الصحة

كتبت هند مختار

حذرت الحكومة من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً، مُوضحةً أنه قد تم نفي تلك الشائعة سابقاً بتاريخ (27مايو 2020)