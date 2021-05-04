التعليم تتيح محتوى تفاعلى لطلاب الثانوية العامة على بنك المعرفة فى العربى والجغرافيا

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الثالث الثانوى، أنه يستطعيوا الآن الوصول لأكثر المصادر التعليمية التفاعلية الشيقة فى مواد اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ، ويمكن اكتشاف محتوى إحدى دور النشر على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت توفير مراجعة فى مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، ظهر غد، الأربعاء، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الدراسة مستمرة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية، موضحة أن العام الدراسى لهذه الصفوف ينتهى بامتحاناتهم التى تعقد فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين، أما الآن فالدراسة تسير بشكل طبيعى سواء أونلاين أو فى المدارس عقب العودة من الإجازات، والتى بدأت الخميس، وتستمر حتى الاثنين، مضيفة أن المناهج كما هى لهذه الصفوف والإجازة الصيفية تبدأ عقب أداء الطلاب الامتحانات المقررة لنهاية العام الدراسى.

ومن المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021، 4 يوليو المقبل، إلكترونيا فى المدارس بلجان مؤمنة، يؤدى فيها الطلاب امتحانات الدور الأول، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء الاختبارات بسبب لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا.