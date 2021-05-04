الاختيار 2.. شاهد منفذى جريمة محاولة اغتيال النائب العام المساعد

كتب محمود عبد الراضي

وثق مسلسل الاختيار 2، لحظات استهداف النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز من قبل إرهابيين، تم القبض عليهم واعترفوا بالتخطيط وتنفيذ الجريمة، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.