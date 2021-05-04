اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:39 م
خالد صلاح
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الأمن الداخلى الأمريكى: إدارة بايدن لم تحسم قرارها حول دعم جواز سفر صحى

الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:10 م
الأمن الداخلى الأمريكى: إدارة بايدن لم تحسم قرارها حول دعم جواز سفر صحى أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلى الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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قال وزير الأمن الداخلى الأمريكى أليخاندرو مايوركاس، "إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تحسم قرارها بعد بشأن كيفية دعم خطة جواز سفر صحى لفيروس كورونا المستجد".

ونقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن مايوركاس تعليله لذلك بمخاوف تتعلق بإمكانية الحصول على هذه الوثيقة والإنصاف بشأنها، قائلا "لدينا مخاوف تتعلق بإمكانية الوصول إلى مثل جواز سفر كهذا، ومخاوفنا بشأن الإنصاف وثيقة الصلة بذلك، لكن هذا النقاش مستمر".

وأكد مايوركاس أن الإدارة الأمريكية لا تزال "تدرس كل الخيارات".

 


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