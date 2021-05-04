اعترافات عاطلين: نقبنا عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة للعثور على الكنز

كتب سليم على

اعترف المتهمان بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة مصر القديمة، أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، أنهما كانا يبحثان عن كنز أسفل العقار لتحقيق الثراء السريع.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية ومقيم بالعقار محل البلاغ"، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة و أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.