ارتفاع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء..وتراجع العقارات والأغذية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، باستثناء تراجع قطاعي العقارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.15%، 0.47%، على التوالي، فيما ارتفع 15 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.57%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.18%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.06%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.97%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.63%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 1.56%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%.

كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.92%، يليه قطاعي الخدمات التعليمية والبنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.54%، 0.5%، على التوالي، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.16%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 316.4 مليون ورقة مالية بقيمة 789.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.9 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.97%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 121.7 ألف جنيه، 375.6 ألف جنيه، 9.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.