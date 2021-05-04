أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، ابن سينا فارما، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إعمار مصر للتنمية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مبيعات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10449 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2052 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12672 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 4085 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 2097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 3010 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 1262 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، التعمير والاستشارات الهندسية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دايس للملابس الجاهزة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 33765 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 98133 سهم، 10500 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 5 ملايين سهم، 44421 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 77590 سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحققت إيرادات بلغت 35.9 مليار جنيه خلال عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 148%، وأرجعت زيادة الإيرادات إلى تسجيل إيرادات بقيمة 21.6 مليار جنيه تقريبًا من الشركة المصرية للتكرير خلال عام 2020.

وفي حالة عدم احتساب إيرادات الشركة، المصرية للتكرير، فإن إيرادات شركة القلعة تستقر عند 14.4 مليار جنيه دون تغير سنوي ملحوظ على الرغم من التأثير السلبي لانتشار فيروس (كوفيد – 19) خلال العام، حيث ساهم الأداء القوي لشركة طاقة عربية وتحسن أداء شركتي الوطنية للطباعة ونايل لوجيستيكس في تعزيز أداء شركة القلعة.

وبلغت إيرادات القلعة من أنشطة التصدير حوالي 118 مليون دولار خلال عام 2020، بفضل تحسن حركة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع تخفيف القيود الاحترازية المتعلقة بأزمة (كوفيد – 19) تدريجيًا، مما انعكس بشكل خاص على نمو حجم صادرات شركة أسكوم.

سجلت شركة القلعة، صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل صافي خسائر بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام السابق، وأرجعت ذلك إلى الخسائر التي تكبدها مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة بسبب أزمة (كوفيد – 19)، بالإضافة إلى التراجع التاريخي بأسعار المنتجات البترولية المكررة عالميًا خلال الفترة مع ضيق الفارق بين أسعار الديزل والمازوت (تمتلك شركة القلعة حصة فعلية تقدر بنحو 13.1% من الشركة المصرية للتكرير)، كما سجلت شركة القلعة تكاليف اضمحلال ومخصصات متعلقة بأزمة (كوفيد – 19) بقيمة مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2020.

في سياق منفصل أعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها عقد بيع إحدى شركتها التابعة، بريق للصناعات المتطورة، لشركة إنترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير، بإجمالي عدد أسهم يبلغ 6.5 مليون سهم بقيمة 490.75 مليون جنيه.