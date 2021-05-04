اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:01 م
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:37 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء ذهب
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 4-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر 1 يورو ليسجل  4.50 ريال سعودى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.51 ريال سعودى.
 
وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وتباين سعره فى البنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع"، وذلك فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.50 ريال سعودى مقابل سعره من قبل كان بـ 4.51 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 29.18 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
أما أسعار الذهب في السعودية، سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.64 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 215.64 ريال بما يعادل  57.50$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 197.67 ريال  بما يعادل  52.71$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 188.69 ريال  بما يعادل  50.32$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 161.74 ريال  بما يعادل  43.13$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 125.79 ريال  بما يعادل  33.54$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.82 ريال بما يعادل  28.75$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,707 ريال بما يعادل  1,788$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,510 ريال بما يعادل 402.54$

سعر كيلو الذهب

بنحو 215,644 ريال بما يعادل 57,505$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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