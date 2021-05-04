أخبار مصر.. طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أول الأسبوع المقبل

نشر اليوم السابع خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان موعد طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أول الأسبوع المقبل، إضافة إلى توقيع مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة حرارة الجو.

وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أول الأسبوع المقبل



تطرح هيئة السكة الحديد للحجز أمام الجمهور مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك مع بداية الأسبوع المقبل، حيث يتم حجزها من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية فقط قبل موعد السفر بـ 24 ساعة.





مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال.. المقاتلات الجديدة تتميز بالقدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى.. تمتلك منظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة.. وتتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد



فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة، وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة " داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.





الصحة تخصص 200 مركز لتلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.. وتعلن مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساء يوميا خلال شهر رمضان.. 33 مركزا بالقاهرة.. 23 بالجيزة.. و3 بسوهاج و4 بالمنيا و14 مركزا بالشرقية والغربية



خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.





الصحة تحذر: لم يتم توجيه فرق طبية للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.





أول يوم لتلقى طلبات رخص البناء.. تعرف على مدن وأحياء بدأت المنظومة الجديدة



تستأنف المحافظات اليوم الثلاثاء، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية.





"الرى" تعلن تبطين 1653 كيلو متر من الترع فى محافظات الجمهورية



انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1653 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.





شركات أدوية أمريكية تطور لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات



أعلنت شركات أدوية ومختبرات حكومية أمريكية، أنها تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، تؤخذ بشكل حبوب أو بخاخات الأنف، وتكون أسهل فى تخزينها من اللقاحات الحالية التى تؤخذ عن طريق الحقن.. مؤكدة أن هذه اللقاحات ستكون لديها القدرة على توفير استجابات مناعية، تدوم فترة زمنية أطول وستكون أكثر فاعلية ضد السلالات المتحورة، ما قد يساعد على تجنب الأوبئة في المستقبل.





تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا فى أغلب الدول الإسلامية



تستعد معظم الدول الإسلامية لتحرى هلال العيد مساء الثلاثاء المقبل، فى الوقت الذى أعلن مركز الفلك الدولي توقعاته بشأن يوم العيد فى تلك الدول.





العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا 23 رمضان



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء، الموافق 23 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية.





حادث المترو المأساوى فى المكسيك.. انهيار جسر مترو مكسيكو سيتى يخلف 23 قتيلا و70 مصابا.. الحكومة تتعهد برعاية الجرحى ومحاسبة المسئولين.. خط 12 تم إغلاقه بسبب مشكلات فنية.. ومواطنون يشكون تضرره من الزلازل



لقى ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 70 أخرين، بعد انهيار جزء من جسر مترو انفاق مكسيكو سيتى، فى أكبر مأساة تشهدها المكسيك منذ زلزال 2017، حيث انهار الهيكل الذى يدعم المترو، وذلك مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك.





تفاصيل جديدة بشأن وفاة غامضة لسكرتيرة السفارة السويسرية فى طهران



ذكرت مواقع إيرانية، أن موظفة السفارة السويسرية فى طهران، والتى لقيت مصرعها صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من أعلى أبراج منطقة كامرانية غرب العاصمة، تعد ثانى مسئول رفيع المستوى بالسفارة، وكانت تعيش بالطابق الـ 18 فى أحد أبراج المنطقة نفسها.





روائح كحك وبسكويت العيد تفوح من منازل مصر.. "اليوم السابع" يرصد فرحة الأطفال فى القلوبية أثناء صناعة الكحك المنزلى.. سيدات الأقصر يجهزن البيتي فور والغريبة.. وخط إنتاج فى مدرسة الزراعة فى دمياط بأسعار مخفضة



مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، بدأت مظاهر الاستعدادات لعيد الفطر المبارك فى عدد من المحافظات، حيث انطلق البائعون ومحلات الحلويات والمخبوزات وغيرها فى تجهيز "كحك العيد" الشهير فى تلك المناسبات السعيدة.





زينات صدقى.. محطات الوجع فى حياة ملكة الكوميديا.. فيديو



تحل، اليوم 4 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقى، التى حققت مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال والأدوار المميزة، طوال فترة عملها بالفن وحتى وفاتها، وهى من أبرز الفنانات اللاتى قدمن الكوميديا فى السينما المصرية.





اتحاد الكرة يتمسك بحكام مصريين فى مباراة القمة 10 مايو



تمسك مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام مصرى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 10 مايو الجارى فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز. ورفض مسؤولو الجبلاية طلب أى من الناديين بتعيين حكام أجانب بسبب ضيق الوقت وصعوبة مخاطبة دول أوروبية لاستقدام حكام فى ظل إجراءات فيروس كورونا والعزل المتبع فى بعض الدول، إلى جانب أن هناك قرارا مسبقا من اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة ورفض استقدام أجانب.