اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: حزب رئيس وزراء الهند يخسر بولاية البنغال فى ظل استمرار أزمة كورونا

الإثنين، 03 مايو 2021 11:09 ص
CNN: حزب رئيس وزراء الهند يخسر بولاية البنغال فى ظل استمرار أزمة كورونا رئيس الوزراء الهندى مودى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة سى أن إن الأمريكية أن حزب رئيسة الوزراء الحالى فى ولاية البتغال الغربية الرئيسية بالهند قد هزم حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودى فى الانتخابات التى أجريت فى الولاية فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد ارتفاع جائحة كورونا إلى مستويات الأزمة.

 

 وأشارت الشبكة إلى أن ولاية البنغال الغربية، التى ينظر إليها على أنها ساحة معركة رئيسية، لم يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودى، على الرغم من الحملات العدوانية والتجمعات الحاشدة.

 

 ومن المقرر أن تتولى ماماتا بانيرجى، 66 عاما، رئاسة ولاية البنجال الغربية للمرة الثالثة بعد فوز حزب مؤتمر ترينامول بأغلبية الثلثين، حيث حصل على أكثر من 200 مقعد فى مجلس الولاية المؤلف من 294 مقعدا، وفقا لما قاله مسئولو مفوضية الانتخابات.

 

وتعد بانيرجى الآن السيدة الوحيدة التى تشغل منصب رئيسة وزراء فى ولايات الهند.

 

 وأشارت سى أن إن إلى أن النتائج ينظر إليها كاختبار لما إذا كانت الموجة الثانية من كوفيد 19 قد أثرت على دعم مودى وحزبه اليمينى، فقد خاص مودى وزملائه والسياسيين الإقليميين الانتخابات فى خمس ولايات منها غرب البنغال على الرغم من الموجة الثانية من وباء كورونا، مما أدى إلى انتقادات لرئيس الحكومة بالتركيز على الانتخابات بدلا من جعل الوباء أولويته القصوى.

 

وألقى بعض الخبراء باللوم على لجنة الانتخابات الفيدرالية للسماح بمؤتمرات وتصويت بأعداد كبيرة دون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات. وكانت أغلب عمليات التصويت فى شهر مارس، قبل تدهور الأوضاع فى الهند، إلا أن الاقتراع تواصل فى بعض المناطق فى الهند مع بداية تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة بكورونا كل يوم.


الهند

انتخابات الهند

رئيس الوزراء الهندى

كورونا فى الهند

ناريندرا مودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيجيريا تمنع دخول القادمين من الهند والبرازيل

الإثنين، 03 مايو 2021 01:00 ص

فيروس كورونا يعصف بالنظام الصحى للهند.. تسجيل أعلى معدل إصابة عالميا بـ 400 ألف حالة يوميا.. خبراء الصحة يؤكدون: البلاد بحاجة إلى توزيع 10 ملايين جرعة لقاح يوميًا.. وجميع التطعيمات فعالة ضد تحور كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 03:00 م

اللقاحات أفضل طريقة لمواجهة كورونا فى الهند.. بدء المرحلة الثالثة من التطعيم.. كوفشيلد خفض معدل الإصابة بالسلالة الهندية لكورونا بنسبة 78%.. انخفاض الإصابة بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر بنسبة 58٪

الأحد، 02 مايو 2021 10:56 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة