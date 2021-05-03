320 مجمعا خدميا بالمرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" لخدمة أهل الريف

كتبت إيمان على

تستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وتخضع المبادرة لدراسة دقيقة فى اختيار القرى طبقا لأولويات موضوعه للانتهاء تدريجيا من عملية التطوير على مدار الـ3 سنوات القادمة.

ويعد إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية فى القرى، جزءا من توجهات التطوير الكبيرة التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء، واتساقا مع برنامج عمل الحكومة وذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى، حيث تتضمن هذه الجهود ، وتدريب كوادر الإدارة المحلية المسئولة عن هذه المراكز وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر الانترنت خلال الفترة القادمة.

وقامت وزارة التنمية المحلية، بحصر المبانى الخدمية الاجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقرى التوابع، وهى مبانى متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات فى القرى الأم على أحدث طراز ووفقاً لمعايير الجودة الانشائية والتشغيلية سيعطى فرصة لإعادة توظيف المبانى القائمة فى أغراض أخرى تحتاج اليها القرى المستهدفة، من ثم سيتم إنشاء مبنى مجمع فى كل وحدة محلية قروية بإجمالى نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى، وتبلغ المساحة الانشائية والفراغات العامة حول المبنى حوالى 700 متر.

وتتمثل تفاصيل المبادرة بشأن العمل على تقارب الخدمات للمواطنين وتحسينها لتمكينهم من تأديتها بسهولة:

- إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية

- إنشاء فروع مكاتب تابعة لـ" التموين والشهر عقارى".

- إنشاء وحدة شئون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجى مصغر.

- تتضمن إنشاء سجل مدنى ومكاتب للبريد

- تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء

- تم بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتب بريد وجارى العمل على الوصول لـ500

- إنشاء مجمعات للخدمات الزراعية وآخرى للخدمات الأمنية ‏بكل وحدة قروية‎

- تحسين جودة خدمات الاتصالات برفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة