اليوم السابع
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خالد صلاح
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‏المغرب: أكثر من 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الإثنين، 03 مايو 2021 09:10 م
‏المغرب: أكثر من 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 5 ملايين و107 آلاف و128 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 51889 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و 21664 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4282269 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم 9.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المصنع في الهند، و2.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني،

كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

 

 


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