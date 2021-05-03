وزير الخارجية البريطانى: ارتداء الكمامة قد يستمر بعد انتهاء الإغلاق 21 يونيو

كتبت ريم عبد الحميد

قالت الحكومة البريطانية، إن ارتداء الكمامات والواقيات الزجاجية قد يستمر بعد انتهاء الإغلاق تماما فى بريطانيا فى 21 يونيو المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف.

وأعلن وزير الخارجية البريطانى دومنيك راب أمس الأحد، أن البلاد قريبة للغاية من قلب الأمور وبالفعل فى المعركة ضد كوفيد 19، لكنه أضاف أن بعض أنواع الحماية ستظل باقية على الأرجح بعد 21 يونيو.

واندلع رد فعل عنيف بعدما أشار راب إلى أن سلسلة من الإجراءات قد تظل باقية بعد الخطوة الرابعة والأخيرة من خارطة الطريق التى وضعها رئيس الحكومة بوريس جونسون.

وتتصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية للإسراع بإزالة القيود وسط انخفاض أعداد الإصابات والتنفيذ السريع لبرنامج التطعيم. وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا أمس الأحد أن 14 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح فى المملكة المتحدة.

وتقول الصحيفة أنه من المفهوم أن يجرى دراسة الاحتفاظ بالكمامات والشاشات الزجاجية كإجراءات تخفيف لتعويض إلقاء قاعدة التباعد لمسافة متر التى تلزم أفراد الجمهور بالبقاء منفصلين جسديا.

وينظر إلى إلغاء التباعد الاجتماعى فى مجالات الضيافة والترفيه والرياضة والفنون كأولوية للحكومة من أجل السماح لهذه القطاعات بالترحيب بالعملاء مرة أخرى بأعلى سعة ممكنة والعودة إلى الربحية.

وقال مصدر حكومة بريطانى أمس إنه من الممكن الاحتفاظ ببعض الإجراءات للمساعدة على إزالة التباعد الاجتماعى، لكن لم يتم اتخاذ أى قرارات بعد.

وقال دومنيك راب فى تصريحات لبى بى سى إنهم يريدون الوصول فى نهاية يونيو إلى الوضع الى تعود الحياة أقرب إلى طبيعتها قدر الإمكان، لكن ستظل هناك بعض الحمايات القائمة، والتى تتعلق بالكمامات.



