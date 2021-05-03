اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: المصلون لديهم وعى كبير والتزام تام بعدم إقامة صلاة التهجد بالمساجد

الإثنين، 03 مايو 2021 02:24 م
وزير الأوقاف: المصلون لديهم وعى كبير والتزام تام بعدم إقامة صلاة التهجد بالمساجد افتتاح مسجد أحمد مؤنس
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد أحمد مؤنس، المقام بالجهود الذاتية بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ظهر اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد هشام رئيس مستشفى باب الشعرية، وأمل مسعود أمين عام الاتحاد الإفريقي الأسيوي للمرأة، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والمهندس محمد مؤنس والواعظة نيفين مختار القائمين على إنشاء المسجد.
 
وقال وزير الأوقاف، إن المسجد تحفة معمارية، وأن الوزارة تسعى لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى في كل ربوع مصر، حيث تم افتتاح أكثر من 1300 مسجد في ثمانية أشهر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على بيوت الله "عز وجل" مفتوحة، حتى لا نكون سببًا في غلقها مرة أخرى ، داعياً الله "عز وجل" أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يحفظ البلاد والعباد.
 
وخلال تفقد المسجد جدد الدكتور محمد مختار جمعة، تأكيده على عدم السماح أو المشاركة فى صلاة التهجد بالمساجد، لافتا إلى أنه سيتم إنهاء خدمة أى إمام أو عامل تثبت مشاركته أو السماح بصلاة التهجد داخل المسجد، مؤكدًا ثقة الوزارة في وعى المصلين والشعب المصرى والتزامهم بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة.
 
مسجد أحمد مؤنس
مسجد أحمد مؤنس

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الظهر بالمسجد
وزير الأوقاف يؤدي صلاة الظهر بالمسجد

 


الأوقاف

اخبار الأوقاف

مسجد المهندس أحمد مؤنس

محمد مختار جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة