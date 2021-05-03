هل تؤثر إصابة المرأة الحامل بفيروس كورونا على الجنين؟

كتب - محمود جلال

تحتاج المرأة الحامل إلى رعاية أكثر مع التغييرات في جسم المرأة الحامل والتى يمكن أن تؤثر أيضًا على جهاز المناعة ويمكن أن تتأثر بشدة ببعض التهابات الجهاز التنفسى وبالتالى، ومن الضرورى اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية الأمهات الحوامل من فيروس كورونا.

ولا يوجد تأثير مباشر لـ فيروس كورونا على الأجنة، حيث لم يتم العثور على أي أثر للفيروس في السائل الأمنيوسي ولكن يمكن أن يؤثر بشكل عام على صحة الأم والطفل، فى التقرير التالى نتناول تأثيرات الأمهات المصابات بـ كوروناعلى الأجنة والاحتياطات اللازمة، بحسب موقع "only my health".

إجراءات احترازية لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا

التباعد الاجتماعي: يجب على الحامل تجنب الخروج على الإطلاق ما لم يكن ذلك ضروريا والحفاظ على مسافة اجتماعية مناسبة في الأماكن العامة، لأن الهواء الطلق المنعش والصحة العقلية الجيدة ضروريان أيضًا لنمو الطفل، يجب ألا تشارك النساء الحوامل الغرف مع مرضى كورونا .

ارتداء الأقنعة: يجب التزام ارتداء الأقنعة حال الخروج إلى الأماكن العامة، كما يجب الانتباه إلى أن القناع يغطي أنفك وفمك، لمزيد من الحذر ، يمكنك ارتداء أقنعة مزدوجة، إذا كنت ترتدي أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام ، فتأكد من غسلها وتعقيمها. تناول الطعام الصحي: الأكل الصحي مهم جدا لأنه يساعدك على تعزيز جهاز المناعة لديك حتى يتمكن من محاربة الأمراض، تعتبر بعض البذور مثل عباد الشمس واليقطين والبطيخ معززات جيدة للمناعة ويجب تضمينها في نظامك الغذائي،كما يمكن للمرأة الحامل تناول الفيتامينات المتعددة بعد وصفة طبية من الطبيب. استمرى في غسل يديك: يجب أن تكون الأم الحامل حريصة على غسل اليدين كل فترة ، لأننا نلمس الأسطح المختلفة التي يمكن أن تكون ملوثة.

تأثيرات إصابة المرأة الحامل بفيروس كورونا

تقييد نمو الجنين: أي تغيير يحدث في جسم المرأة الحامل يمكن أن يكون له تأثير على الجنين، يمكن أن تؤدي تأثيرات فيروس كورونا على المرأة أثناء الحمل إلى تقييد نمو الأطفال، يمكن أن تؤثر الإصابة على النمو النفسي للجنين.