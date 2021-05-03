موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 3/ 5/ 2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 3-5-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن توافر احتياطي كافي من الأكسجين الطبى والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار وهي كالتالي:

غرفة الدواء: توافر احتياطي كاف من الأكسجين والأجهزة الطبية لمواجهة كورونا

أعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن توافر احتياطي كافي من الأكسجين الطبى والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 مايو 2021 وفق آخر تحديث للأسعار في سوق المعادن الثمينة، حيث سجلت الأسعار زيادة ملحوظة بقيمة 4 جنيهات، مع فتح التداول على الذهب في مصر.

شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة تتوقع زيادة المبيعات بنسبة 20%

توقع مجدى عرابى، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، زيادة مبيعات الأجهزة الكهربائية خلال موسم عبد الفطر، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تزامنا مع موسم الزواج وأعياد المسلمين والاقباط، والتى تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على الشراء.

المالية: صغار الممولين بالمحافظات أبدوا تجاوبا كبيرا في الالتزام الضريبي

استعرض المرصد الإعلامى الضريبى الذى يُعده المكتب الإعلامى لوزارة المالية،فى تقرير حديث ، نتائج جهود فرق الدعم الفنى المتنقلة بمصلحة الضرائب التى جابت القرى والمدن؛ استهدافًا لصغار الممولين بالمحافظات من أجل توعيتهم ومساعدتهم فى تسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، الذين أبدوا تجاوبًا ملحوظًا، وتعاونًا ملموسًا، وحرصًا متزايدًا على أداء حق الدولة.

لجان سرية لمراقبة تطبيق الفنادق والمطاعم السياحية إجراءات الوقاية من كورونا.. صور

تواصل وزارة السياحة والآثار إيفاد لجان تفتيش سرية على الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم، والتي تتم بصفة مستمرة في جميع المقاصد السياحية المصرية وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير.

وزيرة الصناعة تبحث مع "نيسان" العالمية خطط الاستثمار فى مصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل الجهود التى تتبناها الدولة المصرية لتعزيز صناعة السيارات الوطنية والتى تستهدف وضع مصر على خارطة تصنيع وتصدير السيارات العالمية، مشيرة إلى سعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة.

تعرف على وحدات حقوق السحب الخاصة بعد تخصيص 650 مليون وحدة

كشف مكتب المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى للدول العربية والمالديف، بإشراف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى، فى الإصدار الأول من تقرير العضوية لصندوق النقد، إنه في 23 مارس وافق المجلس على تخصيص عام قدره 650 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر أبريل

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أبريل الجاري، بقيمة تداول بلغت 21.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 41.6%.