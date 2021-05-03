أدان الممثل السامى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميجيل أنخيل موراتينوس، "القتل الوحشى" لممثل الجالية الإسلامية، الشيخ على أمين عثمان، فى مدينة بنى بشرقى بجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صلاة العشاء فى المسجد المركزى.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فى نيويورك، أكد بيان صادر عن "موراتينوس"، مقتل الشيخ على أمين عثمان عندما اقتحم مسلحون مجهولون المسجد وقتلوه بالرصاص أمس الأحد.
واستنكر "موراتينوس"، فى بيانه أيضا، الهجمات العنيفة التي وقعت خلال الأيام الماضية في القرى المجاورة والتى خلفت 19 قتيلا، مؤكداً أن الشيخ عثمان لطالما كان صريحا فى "إدانته للتطرف العنيف".
ودعا "موراتينوس" إلى "احترام قدسية شهر رمضان المبارك"، وأعرب عن أمله فى أن تسود روح التعاطف والسلام والاحترام المتبادل، وأن يتم تقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة قريبا.
وأشار "موراتينوس" إلى توصيات خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، مؤكدا على الحق الطبيعى لكل فرد فى ممارسة شعائر ديانته أو معتقداته بحرية وأمان.
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