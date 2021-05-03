اليوم السابع
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مصرع 25 شخصاً فى حادث اصطدام قاربين فى نهر وسط بنجلاديش

الإثنين، 03 مايو 2021 07:43 ص
مصرع 25 شخصاً فى حادث اصطدام قاربين فى نهر وسط بنجلاديش غرق قارب _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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لقى 25 شخصاً حتفهم، اليوم الاثنين، فى حادث اصطدام بين قاربين فى نهر وسط بنجلاديش، وفق ما أعلنت الشرطة.

 

وقال قائد الشرطة المحلية ميراز حسين، بحسب "الشرق بلومبرج"، بعد اصطدام قارب يقلّ 30 شخصاً على الأقل، وآخر فى نهر بادما قرب مدينة شيبشار: "أنقذنا خمسة أشخاص وانتشلنا 25 جثة".

 

وفى 5 أبريل الماضى، غرقت عبارة تنقل نحو 50 شخصا، إثر اصطدامها بمركب آخر في وسط بنجلاديش، ويموت سنويا المئات في حوادث عبارات في بنغلاديش التي توجد بها طرق مائية داخلية كثيرة ولكن معايير السلامة بها متراخية

 


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