مصرع ربة منزل وابنها صدمتهما سيارة ملاكي في إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، لاتهامه بالاصطدام بربة منزل وطفلها الرضيع بسيارته، ما أسفر عن مصرعهما في منطقة إمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد اصطدام سيارة ملاكي بربة منزل وطفلها الرضيع، خلال سيرهما بالشارع، مما أسفر عن مصرعهما.

بإجراء التحريات تبين أن قائد السيارة، اصطدم بربة منزل تحمل طفلها الرضيع، وأسفر الحادث عن مصرعهما، وتم التوصل لهوية قائد السيارة والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.