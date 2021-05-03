مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

وكالات الأنباء

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الأوقاف الإسلامية فى القدس، إن 59 مستوطنا و20 طالبا يهوديا نفذوا جولات استفزازية فى باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وفى سياق أخر، نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، الأسير المضرب عن الطعام عماد سواركة من سجن عسقلان إلى "عيادة سجن الرملة".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فى بيان، أن الأسير سواركة "37 عاما" من مدينة أريحا، يخوض معركته احتجاجاً على اعتقاله الإدارى منذ 47 يوما، وقد كان قد أعلن إضرابه بعد تمديد اعتقاله إداريا لأربعة أشهر، ليكون هذا التمديد هو الثالث بشكل متتالى بنفس مدة التجديد.

وأضافت، أن الأسير سواركة يواجه حاليا أوضاعا صحية سيئة، حيث يعانى من إرهاق، وهزال عام بالجسم، وآلام بالبطن والرأس والمعدة، وفقد من وزنه أكثر من 18 كجم. وهو معتقل منذ شهر يوليو من العام الماضى، وقد أمضى 10 سنوات داخل سجون الاحتلال، وهو متزوج، وأب لخمسة أبناء.

أما عن الأسير الصحفى علاء الريماوى "43 عاماً" من مدينة رام الله، فهو يواصل إضرابه لليوم 13 على التوالى رفضاً لاعتقاله الإدارى، ويقبع حاليا داخل زنازين "معتقل "عوفر" بظروف قاسية، وهو معتقل منذ تاريخ 21 أبريل من العام الجارى، وقضى 11 عاما داخل معتقلات الاحتلال، وهو متزوج، وأب لخمسة أبناء.