اليوم السابع
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محافظ المنيا: دعم مستشفيات الحميات والصدر بـ 135 سرير رعاية .. صور

الإثنين، 03 مايو 2021 03:51 م
محافظ المنيا: دعم مستشفيات الحميات والصدر بـ 135 سرير رعاية .. صور نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه سيتم إضافة 135 سرير رعاية جديد وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهه الموجه الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الاجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الثالثة بمستشفيات المحافظة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من مدي توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أجري نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة، فجر اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، للمرور على مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، حيث تفقد أقسام عزل مصابي كورونا، وتنكات الأكسجين، واطمأن على حالات المصابين ومدي المتابعة الدورية والمستمرة للحالات، وتوافر الأطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات الوقائية، مشدداً على أفراد الأمن بالمستشفيات بمنع زيارات المرضي، وانه لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ التعليمات.

كما تابع، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر تمهيداً لاستقبال 135 سرير رعاية منها 75 سرير بمستشفى حميات المنيا، و60 سرير بمستشفى الصدر، وذلك لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

الفريق الطبى مع وكيل وزارة الصحة ونائب المحافظ
الفريق الطبى مع وكيل وزارة الصحة ونائب المحافظ

 

تانك الاكسجين بالإسكندرية
تانك الاكسجين بالإسكندرية

 

جولة نائب محافظ المنيا
جولة نائب محافظ المنيا

 

قسم العزل فى مستشفيات المنيا
قسم العزل فى مستشفيات المنيا

 

نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات (1)
نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات (1)

 

نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات (2)
نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات (2)

 

نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات (3)
نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات (3)

 

نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات (4)
نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات (4)

 

نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات
نائب محافظ المنيا فى جولة على المستشفيات

 

نقاش بين نائب المحافظ وأحد أطباء المستشفى
نقاش بين نائب المحافظ وأحد أطباء المستشفى

 


اسامة القاضى

محافظ المنيا

مستشفيات الحميات والصدر

مدينة المنيا

فيروس كورونا

كورونا

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