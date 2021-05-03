محافظ القليوبية يتابع تطوير شوارع بنها ورفع 10 آلاف طن قمامة من شوارع شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها عدد من مشروعات بمدن المحافظة، بدأها بتفقد أعمال تخطيط الشوارع بمدينة بنها بعد رصفها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها وتطوير الشوارع الجانبية المؤدية اليه بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير الجزر الوسطي بمدخل بنها الأول والثاني وتحويلهم إلي مساحات خضراء وحدائق ومتنزهات للمواطنين، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وسرعة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل عاصمة المحافظة بنها.

واستكمل المحافظ، الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وابور الثلج وعزبة السوق وأسفل الكباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة وفض التجمعات لحماية المواطنين من خطر فيروس كورنا المستجد، كما تم التنبيه علي الباعة بعدم الإفتراش مرة أخرى والإ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، مكلفا خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتي لا يعود الباعة مرة أخرى وعمل حملات ليلية علي المحلات للتأكد من إلتزامهم بمواعيد الغلق المحددة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير مخرج بنها القبلي بعد عزبة السوق بطول 1.5 كيلو مرورا بكوبري 15 مايو وحتي الطريق الزراعي اتجاه القاهرة بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير ووجه بزيادة عدد المعدات وتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد أعمال الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع عزبة المرجوشي، والتي بدأتها المحافظة لليوم الثالث على التوالى، حيث تم رفع أكثر من 10 ألاف طن قمامة، وجاري تشجير الشارع ووضع صناديق القمامة به حيث شدد المحافظ علي استكمال الحملة في باقي الشوارع التي يوجد بها تراكمات ونقل المخلفات إلي المدفن الصحي بالعبور.

كما تفقد المحافظ، أيضا أعمال تطوير شارع شركات البترول حيث تابع المحافظ أعمال مد خط كهرباء تقوم شركة السويدي علي تنفيذه، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال لاستكمال رصف الشارع وتسليم المشروع والتي تصل تكلفته إلي 150 مليون جنيه، ويعد محورا مروريا مهما سينقل المنطقة بالكامل نقلة حضارية.

واختتم المحافظ الجولة بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ حيث وجه المحافظ بتحرير محضر لأحد المواطنين قام بتبوير قطعة أرض علي مساحة 6000 متر لإنشاء مشروع ورشة إصلاح معدات ثقيلة، حيث وجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



أعمال تخطيط شوارع بنها



تخطيط شوارع بنها



سير العمل بطريق شركات البترول



كورنيش النيل ببنها أمام ديوان المحافظة