محافظ الغربية يغلق المحال المخالفة لإجراءات كورونا خلال جولته بالسنطة وزفتى ..صور

الغربية - محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجولة تفقدية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المحال التجارية والمقاهى والورش الحرفية بمواعيد الغلق الواردة فى قرار وزير التنمية المحلية، وذلك بمراكز السنطة وزفتى وطنطا.

بدأت الجولة بتفقد مدينتى السنطة وزفتى، حيث تم غلق عدد 2 صالون حلاقة لعدم ارتداء الكمامة والعمل فى غير المواعيد المحددة، كما تم غلق عدد 6 محال تجارية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق ، إلى جانب تحرير عدد 41 محضر عدم إرتداء كمامة فى الأماكن العامة وفض 2 صوان عزاء.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدينة طنطا ، حيث تفقد شوارع (الكورنيش، الإستاد والبحر) ، وتم تشميع أحد محال الحلويات لعدم إتباعه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكدس المواطنين داخل صالة الطعام .

كما وجه المحافظ جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل بحسم مع جميع الأماكن والأنشطة التى تحوى أعداد كبيرة من الأفراد ، حيث تم تحرير 229 محضر عدم إرتداء كمامة وغلق 35 محل لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية فى جميع المراكز والمدن يوم الأحد .

يُذْكَر أن محافظ الغربية وجه بشن حملات تفتيش يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد ، يشارك فيها قيادات المحافظة وعلى رأسهم نائب المحافظ ، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء.

وتهيب المحافظة المواطنين اتباع تعاليم الوقاية من الفيروس من التزام التباعد الاجتماعى وإرتداء الكمامة خاصةً فى الأماكن المزدحمة والمغلقة حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة .



جولة محافظ الغربية على المحال