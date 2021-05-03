كورنيش النيل يخلو من المواطنين بقنا تنفيذا لإجراءات الغلق.. صور

قنا - صابر سعيد

أجرى أشرف أنور ، رئيس مجلس مدينة قنا ، جولة للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا ، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، من خلال منع التجمعات والحزام.

وتفقد رئيس مدينة قنا، كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا وميادين قنا ، وتأكد من غلق مداخل الحدائق والكورنيش تماماً لعدم تجمع أى مواطنين.

وشدد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، على مسئولى الحدائق وكورنيش النيل بعدم السماح بتجمع المواطنين داخل تلك الحدائق احتفالا بأعياد شم النسيم.

وناشد نائب محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من أنتشار فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.



جانب من غلق الحدائق والمتنزهات



خلو الحدائق والمراكب النيلية بعد قرار الغلق



خلو كورنيش قنا من المواطنين بعد غلقة