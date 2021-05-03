اليوم السابع
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كورنيش السويس خالٍ من المواطنين في شم النسيم بسبب كورونا .. لايف وصور

الإثنين، 03 مايو 2021 12:14 م
كورنيش السويس خالٍ من المواطنين في شم النسيم بسبب كورونا .. لايف وصور
السويس سيد نون

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش مدينة السويس لرصد تواجد أى مظاهر احتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ورصد اليوم السابع خلو منطقة كورنيش السويس من أى تجمعات أو مظاهر احتفال بأعياد الربيع .
 
كما أغلقت كافة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بمدينة السويس والعين السخنة وبور توفيق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
 
فيما شنت إدارة الاحياء الخمسة بمدينة السويس بالتعاون مع شركة المرافق حملات لرفع اى مخالفات أو تعديات داخل شوارع المدينة 
 
 
ورصدت  كاميرا " اليوم السابع " عدم تواجد المواطنين بكورنيش السويس في شم النسيم تنفيذا الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشي فيروس كورونا.
 
وشهدت شواطئ محافظة السويس ، اليوم الاثنين ، حالة من عزوف المواطنين عنها للاحتفال بشم النسيم، وذلك التزاما منهم بقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
وخرجت لجنة من المحافظة لتاكد من  تنفيذ قرارات  رئيس الوزراء الخاصة بالمحافظة علي التباعد الاجتماعي وغلق الشواطئ العامة.
 
وقام حي عتاقة بالسويس، بمرور المسئولين بالحي بمتابعة اغلاق الشواطئ في مناطق العين السخنه والأدبية المطلة علي شاطئ خليج السويس.
كورنيش السويس بلا زوار فى شم النسيم
كورنيش السويس بلا زوار فى شم النسيم

 

كورنيش السويس بلا زوار
كورنيش السويس بلا زوار

 

كورنيش بلا زوار فى السويس
كورنيش بلا زوار فى السويس

 

الهدوء يسيطر على الكورنيش فى شم النسيم
الهدوء يسيطر على الكورنيش فى شم النسيم

 


شم النسيم

السويس

مدينة السويس

اغلاق الحدائق والمتنزهات

كورنيش السويس

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