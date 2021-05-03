كورنيش السويس خالٍ من المواطنين في شم النسيم بسبب كورونا .. لايف وصور

ورصدت كاميرا " اليوم السابع " عدم تواجد المواطنين بكورنيش السويس في شم النسيم تنفيذا الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشي فيروس كورونا.

وشهدت شواطئ محافظة السويس ، اليوم الاثنين ، حالة من عزوف المواطنين عنها للاحتفال بشم النسيم، وذلك التزاما منهم بقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخرجت لجنة من المحافظة لتاكد من تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بالمحافظة علي التباعد الاجتماعي وغلق الشواطئ العامة.

وقام حي عتاقة بالسويس، بمرور المسئولين بالحي بمتابعة اغلاق الشواطئ في مناطق العين السخنه والأدبية المطلة علي شاطئ خليج السويس.