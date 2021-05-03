اليوم السابع
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غلق وتشميع عيادة علاج طبيعى يديرها شخص منتحلا صفة "طبيب" في بنى سويف

الإثنين، 03 مايو 2021 11:18 ص
غلق وتشميع عيادة علاج طبيعى يديرها شخص منتحلا صفة "طبيب" في بنى سويف تشميع عيادة علاج طبيعى
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار الحملات التفتيشية للمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دورى عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة فى هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمى فى مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور بسام رونز، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بنى سويف ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة ، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها .

وأسفرت الحملة عن ضبط عيادة للعلاج الطبيعى مرخصة باسم إحدى طبيبات العلاج الطبيعى "يقوم على إدارتها والكشف على المرضى شخص غير مؤهل منتحلاً صفه طبيب، ومشكوك فى صحة بيانات بطاقة رقمه القومي".

وتم تشميع العياده وتحريز بعض الكريمات والأعشاب وأدوات حجامة وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على جهات التحقيق المختصة ، وقد شارك فى الحملة كل من: الدكتور أحمد عبد العظيم ، والدكتور مصطفى محمود ، الدكتورة رباب الجمل والدكتورة شيماء حجاج مديرة إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة .

المضبوطات داخل العيادة
المضبوطات داخل العيادة

 

تشميع عيادة للعلاج الطبيعى
تشميع عيادة للعلاج الطبيعى

 

 


بنى سويف

تشميع عياد علاج طبيعى

انتحال صفة طبيبة

حملة على المنشات الطبية

وكيل صحة بنى سويف

محافظ بنى سويف

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