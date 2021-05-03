غلق المتنزهات والميادين بالإسماعيلية في شم النسيم لمواجهة كورونا.. فيديو

وقال اللواء جمال عنانى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن المحافظة ملتزمة بتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورًا، خلال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة والتى بدأت من أمس السبت وحتى الإثنين المقبل.

وأضاف، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار قرار بغلق جميع الأندية والشواطئ والمنتزهات والساحات الشعبية ومنع التجمعات من الساعة 6 مساء أول أمس، وحتى الساعة 6 مساء الثلاثاء المقبل، ويحظر إقامة أى احتفالات في الشوارع والطرقات أو الميادين، ويعاقب من يخالف ذلك يعاقب بأقصى العقوبات التى نص عليها القانون.

وأكد اللواء مجدى عنانى، رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة والتى تبدأ من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلي أنه تم التنسيق بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد السكرتير العام للإسماعيلية استمرار الحملات على المقاهى والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش، مشيرًا إلي أنه تم التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع الموقف في كافة الأحياء والمراكز والمدن والقرى على مدار الساعة، مؤكدًا على تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة لتحسين مستوي النظافة واستغلال أيام الأجازات الرسمية فى ذلك لمنع أى تراكمات كبيرة للقمامة.