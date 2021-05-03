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غدا.. بدء تلقى الطعون من المتقدمين بالترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية

الإثنين، 03 مايو 2021 09:57 ص
غدا.. بدء تلقى الطعون من المتقدمين بالترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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حدد المجلس الأعلى للجامعات غدا الثلاثاء، موعدا لبدء تلقى الطعون من المتقدمين على منصب رؤساء 8 جامعات حكومية وهى جامعات "بنها – قناة السويس – حلوان – السويس – القاهرة – دمياط – سوهاج – بني سويف"، وذلك بعد غلق باب التقدم فى  تمام  الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الماضى ، وإعلان القوائم المبدئية للمرشحين.
 
وبلغ عدد المتقدمين لمنصب رئيس جامعة سوهاج 14 مرشحا، ومرشحا واحدا لجامعة دمياط، و6 متقدمين لجامعة بنى سويف ، و7 فى جامعة بنها ، و7 فى جامعة القاهرة ، و7 مرشحين لرئاسة جامعة حلوان ، و10 لجامعة قناة السويس ومرشحان لجامعة السويس.
 
وكان قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 بتاريخ 27 يناير 20121، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات حدد شروط ومعايير المفاضلة، وتتمثل فى الأتى :
 
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.
2- أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة.
3- يجب إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا اذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.
6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
7- حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.
 

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