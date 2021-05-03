عبد الله سلوم ومحمود مرعى ينافسان بشار الأسد فى انتخابات الرئاسة بسوريا

وكالات الأنباء

أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى سوريا، قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقى طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المحكمة قررت فى إعلانها، قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعى لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقى الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 مايو.