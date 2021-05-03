طلاب بالثانوية يعتذرون لمعلمة بعد تسجيل فيديو راقص حول سيارتها فى العريش.. فيديو

شمال سيناء ـ محمد حسين

قدم 4 طلاب بمدرسة الشهيد عماد الدين أيوب الثانوية بالعريش، اعتذرا لمعلمة، بعد أن قاموا فى وقت سابق، ببث مقطع فيديو يظهرهم وهم يرقصون حول سيارتها .

وسبق وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بالعريش مقطع تم نشره على "التيك توك"، يظهر فيه مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية وهم يقومون بحركات راقصة حول سيارة تتوقف ويقومون بمحاولة تحريكها من مكانها، والمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل ومواجهة كافة السلوكيات الخاطئة للطلبة .

وفى فيديو مسجل ظهر الطلاب الذين قاموا بتسجيل الفيديو الراقص وقدموا اعتذار لمعلمتهم .

وجاء فى نص اعتذارهم، أن ماحدث بسبب عدم علمهم أن السيارة كانت لمعلمة بالمدرسة، ولاتوجد بينهم وبينها أى خلافات معربين عن اعتذراهم لها ولكل من شاهد الفيديو.

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فتح تحقيق فى ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر طلبة من مدرسة عماد الدين الثانوية بالعريش، وهم يرقصون حول سيارة لمعلمة ، للوقوف على مدى صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق بين إدارة المدرسة والمديرية.

وبدورها أعلنت مدرسة عماد الدين أيوب الثانوية بالعريش ، إن إدارة المدرسة لن تتهاون مع الواقعة التى حدثت خارج أسوارها، وسيتم التعامل مع منفذيها وفقا للإجراءات واللوائح .

وقدمت المدرسة اعتذار للمعلمة صاحبة السيارة التى كانت تتواجد فى المدرسة لمهمة مراقبة الامتحانات، مؤكدة أن هذا السلوك لايمثل طلابها .

وبدورها أعلنت إدارة العريش التعليمية التابعة لها المدرسة فى بيان لها، أنه نظرا لما قام به بعض الطلاب فى إحدى المدارس من تصرفات فردية غير مسئولة لا تعكس سلوك أبنائنا الطلاب بشكل عام ، وتقدم مدير عام الإدارة منى أبو المعاطى ووكيل الإدارة عز عزازى بالاعتذار للمربية الفاضلة على ما بدر من هؤلاء الطلاب .

وقالت منى أبو المعاطى، مدير إدارة العريش التعليمية، " أنه يتم التحقيق فى الموضوع لمحاسبة المتسبب ، ولن تسمح بتكرار مثل هذه المشاهد ، ولا مكان للسلوكيات السلبية فى مدارسنا ، وسيتم مواجهتها ، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير المسئولة ".