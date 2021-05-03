طقس الخليج.. أمطار بالسعودية والبحرين وحار بالإمارات والعظمى بالكويت 37 °

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، أما الامارات فتشهد ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، و طقس غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية في البحرين وفى الكويت العظمى 37 °

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( نجران ،جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، الشرقية ، الرياض ). كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال و وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالى والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-35 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.. و الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم س أحياناً.

والخليج العربى خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 20:04 و المد الثانى عند 04:30 و الجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثانى عند الساعة 22:26 .

ويكون بحر عمان خفيف الموج و يحدث المد الأول عند 15:20 والمد الثانى عند الساعة 02:31 و الجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثانى عند الساعة 21:33 .

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 38 25 85 20 دبــى 36 27 80 45 الشارقة 37 24 85 40 عجمان 36 26 80 35 أم القيوين 36 24 85 40 رأس الخيمة 35 25 80 35 الفجيرة 33 27 70 35 العين 39 24 65 10 ليوا 41 21 85 10 الرويس 38 23 80 15 السلع 40 23 85 20 دلما 37 25 80 40 طنب الكبرى 34 26 85 50 طنب الصغرى 34 26 85 50 أبو موسى 34 26 85 50

البحرين



أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ان الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

الرياح: شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر وقد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 37 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

ليلًا

مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .