شاهد مشروع روضة السيدة 2.. رفع المخلفات لتنفيذ 700 شقة.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

ترفع أجهزة محافظة القاهرة مخلفات إزالة عقارات منطقة الطيبى بالسيدة زينب تمهيدا لبدء تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تم إزالة 143 عقار، بالمنطقة المواجهة لمشروع روضة السيد1 بعد تعويض السكان وصرف بدل إيجار لهم لحين الانتهاء من المشروع.





وترفع أجهزة حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، مخلفات الهدم لتسليم أرض المشروع تمهيدا لبدء التنفيذ، حيث كانت تضم المنطقة 143 عقارا بها 350 أسرة.



ومشروع تطوير منطقة الطيبى (روضة السيدة 2) سيتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة " ملاعب وحدائق " مؤكدًا أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبو الريش بالكامل.