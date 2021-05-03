سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه الكيف الأبيض بين عملائه في الجيزة

كتب: بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الهيروين بين عملائه، واعترف المتهم بحيازته المخدر للإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر للإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.