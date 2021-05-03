اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه الكيف الأبيض بين عملائه في الجيزة

الإثنين، 03 مايو 2021 12:00 ص
سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه الكيف الأبيض بين عملائه في الجيزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب: بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الهيروين بين عملائه، واعترف المتهم بحيازته المخدر للإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين.
 
بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر للإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

سقوط تاجر مخدرات

أمن الجيزة

مخدرات

أخبار الحوادث

مخدر الهيروين

هيروين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة