سفير روسيا بالقاهرة يزور الغردقة اليوم لبحث الاستعداد لعودة السياحة الروسية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يزور غيورغي بوريسينكو القنصل الروسي بالقاهرة، اليوم الإثنين، مدينة الغردقة، ويلتقى خلال زيارته بمحافظ البحر الأحمر، وفيكتور فوروباييف القنصل الروسي بمدينة الغردقة، لبحث الاستعدادات المتعلقة بعودة الطيران الروسي لمدينة الغردقة مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات.

ومن المقرر أن يعقد السفير الروسي بالقاهرة لقاء مع مسئولي الجهات المختلفة لترتيب استئناف رحلات الطيران الروسي خلال الفترة القليلة المقبلة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في الغردقة، بعد اتصال تم ما بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتن واتفقا علي عودة الطيران الروسي بشكل كامل لمصر بما في ذلك لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وكان صرح فيكتور فوروباييف في تصريحات صحفية له سابقا أن السياح الروس يتطلعون إلى زيارة الغردقة في أقرب وقت ، مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك الآلاف من المواطنين الروس يقيمون في مدينة الغردقة إقامة دائمة وتوفر لهم القنصلية جميع الخدمات لهم .

وأضاف أن عقب الاتفاق علي عودة الطيران بشكل كامل لمصر سيكون هناك أعداد كبيرة من السياح الروس سيصلون للغردقة والمدن السياحية المصرية، وأن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات احترازية وعملية تطعيم العمالة السياحية، لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا هام ويطمئن لعودة السياحة بقوتها.