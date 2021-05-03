اليوم السابع
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الإثنين، 03 مايو 2021 02:40 م
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سائق توك توك يطعن زميله بمطواة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدقهلية

الإثنين، 03 مايو 2021 02:03 م
سائق توك توك يطعن زميله بمطواة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدقهلية سيارة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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طعن سائق توك توك ، بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، زميله بطعنه نافذة بالصدر بمطواة بسبب الخلاف بينهما على أولوية المرور .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطه ميت غمر ، من مستشفى ميت غمر العام ، بوصول المدعو " ا ع. ا " 33 سنه سائق توك توك ومقيم قريه أوليله دائرة المركز ، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى ادعاء تعدي . 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص وسؤاله أتهم 43 سنه سائق توك توك ، ومقيم بذات القرية ، بالتعدى عليه بالضرب، بالة حادة مطواة ، وإحدث إصابته ، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب أولوية المرور بالتوكتوك قياده كل منهما بالقرية محل إقامتهم ، وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وبإرشاده ، تم ضبط الإداة المستخدمة، وتم التحفظ عليها ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8053 لسنه 2021 ، جناح مركز ميت غمر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.


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