سائق توك توك يطعن زميله بمطواة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

طعن سائق توك توك ، بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، زميله بطعنه نافذة بالصدر بمطواة بسبب الخلاف بينهما على أولوية المرور .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطه ميت غمر ، من مستشفى ميت غمر العام ، بوصول المدعو " ا ع. ا " 33 سنه سائق توك توك ومقيم قريه أوليله دائرة المركز ، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى ادعاء تعدي .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص وسؤاله أتهم 43 سنه سائق توك توك ، ومقيم بذات القرية ، بالتعدى عليه بالضرب، بالة حادة مطواة ، وإحدث إصابته ، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب أولوية المرور بالتوكتوك قياده كل منهما بالقرية محل إقامتهم ، وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وبإرشاده ، تم ضبط الإداة المستخدمة، وتم التحفظ عليها ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8053 لسنه 2021 ، جناح مركز ميت غمر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.