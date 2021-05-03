رئيس مجلس قروى الكيمان بالأقصر يستجيب لشكوى الأهالى ويحل مشكلة ضعف الكهرباء

أمنية فايد - الأقصر أحمد مرعى

أرسل القارئ محمد أبو الفتوح المهدى والمقيم في قرية ساحل الطومية بقرية كيمان المطاعنة مركز إسنا محافظة الأقصر، مناشدة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص ضعف التيار الكهربائي الذي لم يتعد 180 فولت، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ما أدى إلى احتراق أو تلف بعض الأجهزة المنزلية.

وفى هذا الصدد قال الأمير عبد الغنى رئيس مجلس قروى الكيمان، رداً على شكوى المواطن أنه تم تلقى عدد من الشكاوى من الأهالى على مدار الأيام الماضية يفيد بضعف التيار الكهربائي، وذلك ناتج عن العمل الجارى حالياً فى تركيب عدد من محولات الكهرباء وتغيير فى شبكات الكهرباء بالقرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم إخطار رجال شركة كهرباء الأقصر لحل تلك الشكاوى وتثبيت التيار الكهربائي لحماية أجهزة المواطنين. وأضاف رئيس مجلس قروى الكيمان لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حالياً العمل أيضاً من قبل رجال مدينة إسنا فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية بالقرية من شبكات مياه وخطوط كهرباء وصرف صحى وخلافه، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ويتابع الأعمال الجارية ضمن المشروع إبراهيم محمد نصير رئيس مدينة إسنا، للعمل على تذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01010322777

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".