ذبح 20 عجلا وتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيرا بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة .

كما وجه محافظ البحيرة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لمساهمتها بتوفير 20 ألف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالمحافظة، مشيدا بالدور الكبير لبنك الطعام فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل .

وبدأت الوحدات المحلية لمركزى كفر الدوار ووادى النطرون فى توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية بنجوع وتوابع قرى "حياة كريمة " بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والرقابة والمتابعة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصةً بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة فى الأعياد والمناسبات .

وأشاد محافظ البحيرة بالدور الذى تقوم به جمعية الأورمان فى خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً ، وتكثيف المساعدات بها ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

وتم ذبح 20 عجل وتوزيعهم بالمجان على الأسر المستحقة بقرى إيتاى البارود وشبراخيت وكوم حمادة وغرب النوبارية وأبو المطامير وحوش عيسى والرحمانية والمحمودية وادكو وأبوحمص وكفر الدوار ومركز بدر ضمن مبادرة حياة كريمة .

هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى لدورها ونشاطها الخدمى والخيرى بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية إحتياجاتهم .



توزيع المواد الغذائية على الأسر الاكثر احتياجا



توزيع مساعد غذائية على الاسر