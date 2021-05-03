خلو شواطئ بورسعيد من المواطنين.. ومسئول يوضح تطبيق الإجراءات الاحترازية

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من داخل محافظة بورسعيد، ولقاء مع طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد، لتوضيح كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبه قال طارق عثمان، أنه تم اتخاذ إجراءات الغلق تطبيقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وأكد مدير إدارة الشاطئ، أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين إلى الآن، بتطبيق هذه الإجراءات لغلق الشاطئ حفاظًا على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت محافظة بورسعيد، أغلقت الشواطئ والحدائق والمتنزهات، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، وذلك فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وزيادة أعداد الإصابات والوفيات بالموجة الثالثة له.



البحر-الأبيض-المتوسط-بشم-النسيم



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خلو-الشاطئ-تماما



خلو-الشواطئ