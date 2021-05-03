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خريطة وحدات دار مصر على مستوى الجمهورية حتى 2019.. والقاهرة الجديدة تتصدر

الإثنين، 03 مايو 2021 10:00 م
خريطة وحدات دار مصر على مستوى الجمهورية حتى 2019.. والقاهرة الجديدة تتصدر دار مصر - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية "المنفذة والجارى تنفيذها" نحو 79 ألف و302 وحدة سكنية، وذلك بمشروع إسكان دار مصر "الإسكان المتوسط" وفقا لبيانات حكومية، موزعة على 13 مدينة على مستوى الجمهورية عام 2018/2019.

 

وأوضحت البيانات الواردة فى تقرير "مصر فى أرقام" الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى الاستثمارات فى هذا المشروع بلغت 7 مليارات و500 مليون جنيه، ويشير التوزيع العددى أن مدينة القاهرة الجديدة جاءت فى المقدمة بنحو 29 ألف و94 وحدة سكنية، منها 3 آلاف و174 وحدة منفذة و25 ألفا و920 وحدة سكنية جارى تنفيذها، يليها مدينة المنصورة الجديدة بعدد 11 ألفا و232 وحدة جارى تنفيذها، بالإضافة إلى 11 مدينة أخرى بيناتها كالتالي:

 

 

توزيع الوحدات السكنية المنفذة
توزيع الوحدات السكنية المنفذة والجارى تنفيذها

 


دار مصر

إسكان متوسط

إسكان

اخبار الاقتصاد

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