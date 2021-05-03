حياة كريمة.. إنهاء رصف طريق النجاح وبدء العمل بطريق الحسينية ببنى مزار المنيا

وأعلنت مديرية الطرق أنه جاري الانتهاء من أعمال رصف طريق النجاح اشروبة مركز بنى مزار، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما يجري الانتهاء من أعمال رصف طريق الطراد الحسينية مركز بنى مزار للعام 2020 / 2021 . وذلك لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة . وفى قرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوى ،يجرى العمل على قدم وساق فى أعمال رصف مدخل القرية ، وتمهيد الطريق حتى الوصول إلى مدخل القرية ، خاصة أنها من القرية التى تمثل أهمية تاريخية تحوى حقبة تاريخية مهمة فى تاريخ المحافظة فهى تضم ، منزل زوجة الرسول صلى الله علبة وسلم مارية القبطية. وكذلك مسجد عبادة ابن الصامت .

وكانت محافظة المنيا فى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة انتهت وشملت 6 قرى ، بينما فى المرحلة الثانية وكانت 19قرية حتى انطلاق المبادرة ليصل عدد القرى التى تضمنتها 192 قرية فى 5مراكز هم اله ومغاغة وابوقرقاص وديرمواس وملوى ، وتلك المراكز تمثل 50% من نسبة السكان

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أننا دخلنا قرى حياة كريمه بالمراكز الـ5 بحوالي 16 قطاع ، ابتداء من الصرف الصحى إلى الغاز الطبيعى والطرق والصحة والمدارس ومراكز الشباب وأكد المحافظ اتابع يوميا نسبة التنفيذ فى المبادرة